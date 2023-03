Tras volver a ver cómo Rafa Castaño se llevó el bote millonario de Pasapalabra, Dani Mateo pregunta a Miki Nadal: "¿Qué sentiste tu cuando ganaste tus primeros millones?", una pregunta a la que el de Zaragoza no duda en responder: "Es que fue poco a poco, no fue de golpe. Tardé tres meses en conseguirlos", espeta, provocando las risas en el plató de Zapeando.

Es en ese momento cuando se centra en Santi Alverú: "¿Y tú qué harías?", le pregunta. "Algo ganaré to de esto. Igual tendría ese señor que hacerme un bizum", comenta entre risas, lo que provoca la siguiente respuesta de Dani Mateo: "El que no se consuela es porque no quiere".

