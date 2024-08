Un reciente informe publicado por una popular aplicación de citas ha revelado que las tres ciudades más infieles de España se encuentran en Cataluña. La noticia ha causado revuelo, incluso entre los colaboradores del programa de televisión Zapeando, donde la presentadora catalana Ares Teixidó no ha podido evitar mostrar su incomodidad ante el resultado.

Antes de revelar los nombres de las ciudades en cuestión, Teixidó decidió jugar un poco con sus compañeros de programa, invitándolos a adivinar cuáles podrían ser las urbes mencionadas en el informe. “¡A ver si aciertan!”, les animó con una sonrisa irónica.

Finalmente, llegó el momento de las revelaciones. En tercer lugar, se encuentra Barcelona. "Si vivís en la ciudad condal como yo he vivido, es mejor irse a una Masía; allí el único susto te lo va a dar la hipoteca", bromeó Teixidó, desdramatizando con humor el dato que sitúa a la capital catalana entre las ciudades más infieles del país.

El segundo puesto lo ocupa Girona. "En la ciudad de los puentes, las parejas se divierten por separado. Uno a un lado del puente y otro al otro lado", comentó la presentadora, en referencia a los famosos puentes que cruzan el río Onyar y que parecen dividir más que unir a los habitantes de esta ciudad.

Pero la medalla de oro se la lleva Manresa, una ciudad que, con solo 80.000 habitantes, lidera el ranking de infidelidad. "Les gusta echar una canita al aire", comentó Teixidó, destacando el sorprendente primer puesto de esta pequeña localidad catalana.

Sin embargo, no todos quedaron convencidos con el ranking. Víctor Elías, otro de los colaboradores, se mostró sorprendido al ver que Madrid no estaba en el top tres. A lo que Miki Nadal, siempre listo con una respuesta, replicó con ironía: “Todos los madrileños están en el metro, no tienen tiempo para eso”.