Merche visita Zapeando para hablar de su paso por 'Tu cara me suena', el concurso de Antena 3 en el que ocupa uno de los primeros puestos del ranking gracias a sus imitaciones. Pero, "¿cuál sería tu cantante pesadilla, ese con el que parece que no has cantado nunca?", se interesa Valeria Ros.

"El más complicado es el que no tiene un rasgo especial en la voz", se sincera, es decir, aquellos que tienen una voz un "poco más standard", como puede ser "Javián": "Son los más complicados porque, ¿dónde te agarras?".

Justo lo contrario le sucedería con Raphael: "Tiene tanto los gestos como el timbre de voz muy especial, entonces te agarras a eso e intentas imitarlo". En el vídeo principal de la noticia puedes escuchar su entrevista.