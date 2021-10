Dani Mateo ha querido saber detalles de la entrevista de Ana Pastor a David Broncano en Dónde estabas entonces. La periodista ha afirmado que va a "encantar" y que el presentador de 'La Resistencia' "pide que no se ponga su primer monólogo porque es muy humillante", algo en lo que, por supuesto, no le hacen caso. "No sé qué es peor, si el monólogo o el estilismo que llevaba", ha bromeado Pastor.

"Si le ves algún día, coge un móvil, pones la cámara y se lo acercas. Se le separan los ojos y es un chihuahua mexicano. Eso lo hacíamos siempre en 'yu, No te pierdas nada'", ha dicho Dani Mateo.