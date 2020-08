Raúl es un joven que se ha hecho popular en Twitter tras una breve aparición en la Televisión Vasca (Eitb). El reportero quiso saber su opinión sobre las nuevas restricciones aplicadas para tratar de contener los brotes de COVID-19.

Una de ellas es la de la limitación de las reuniones de amigos y familiares a un máximo de diez personas, a lo que Raúl respondió: "A mi no me importa, yo no tengo diez amigos". La inesperada y sincera respuesta ha llamado tanto la atención de los espectadores que se ha hecho famoso en toda España.

Zapeando ha charlado con él, y ha vuelto a asegurar que no tiene tantos amigos y que llegaría a "nueve o diez, incluyendo a los abuelos". Lorena Castell le ha dicho que ha desubierto que en Facebook tiene más de 400 amigos, aunque Raúl se ha excusado: "Son de épocas pasadas y no quedaría con todos ellos a tomar algo".

También ha explicado que no es vasco, sino de Málaga, por lo que lleva en Bilbao algo más de un año. Para la tranquilidad de los espectadores, ha indicado que tiene amigos en la universidad, aunque la zapeadora Valeria Ros no ha dudado en ofrecerse para presentarle a gente.

Sobre su viralizada respuesta, Raúl ha reconocido que no se lo esperaba: "Como era la tele vasca pensé que no lo vería mucha gente". Fue avisado por su jefa y después por un amigo que le mandó un tuit.

"No tenía social media ni nada, así que no me enteré de primeras. Ahora soy un meme, así que muy bien", reconoce sonriente.