Zapeando ha hablado de uno de los "humoristas" favoritos de Dani Mateo, Chotu Dipu, un "genio del humor" de Bangladesh que siempre ha estado rodeado de misterio: no sabemos cuantos años tiene ni si es su nombre verdadero, pero su humor es "todo refinamiento", como asegura Quique Peinado.

Sin embargo, ahora no es noticia por su "humor inteligente", sino que se ha pasado al mundo de la canción lanzando un videoclip que, auguran en Zapeando, "lo va a petar". No te pierdas su nuevo vídeo.

Lo cierto es que que se haya tratado el tema ha 'molestado' a Dani Mateo, que estos días se ausenta del programa al estar confiando con coronavirus. Al ver que se hablaba de este personaje en Zapeando, el presentador no ha dudado en hacer un comentario en sus redes sociales: "Me parece muy cruel hablar de Chotu Dipu sin mí. Shame on you (debería darte vergüenza) Zapeando", ha bromeado.