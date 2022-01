El presentador de Zapeando, Dani Mateo, se encuentra guardando cuarentena tras haber dado positivo en coronavirus. Es por eso que estos días Lorena Castell le ha tomado el relevo a los mandos del programa.

Aunque Dani Mateo no está participando en Zapeando, hoy ha ocurrido algo que ha hecho que el presentador no se pudiese resistir a comentar en redes sociales lo que estaba viendo en el programa. "Me parece muy cruel hablar de Chotu Dipu sin mí. Shame on you (debería darte vergüenza) Zapeando", ha escrito en su perfil de Twitter cuando en Zapeando han hablado de uno de sus personajes favoritos.