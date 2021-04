Javi Sancho ha vuelto a protagonizar un vídeo corriendo mientras hace un monólogo sobre su "historia de superación". "Hoy era uno de esos días en los que uno no tiene ganas de correr y me he obligado a salir y me he dicho que seguro que cuando llevase un rato corriendo me venían las ganas. Pues llevo 45 minutos y me han venido antes los dolores que las ganas", ha expresado.

En el vídeo, que ya se ha hecho viral, el cómico ha lanzado un mensaje: "Si no salís a correr un día, vuestra familia no os va a querer menos. Y si os deja de querer al volver, pues no era por eso, sino que ya no os querían de antes".

En la misma línea, Sancho afirma en el viral: "Haced deporte, pero si un día no tenéis ganas, no pasa nada. ¿Me veis feliz? Ahora no. Pues esto yo no lo quiero para vosotros". "Espera, que me están viniendo las ganas de correr. No, es flato", manifiesta.

Dani Mateo ha respondido al vídeo afirmando que el cómico se está "poniendo tan fuerte que ya no hace gracia": "Ya no nos creemos que lo estés pasando mal porque estás mas fuerte que un pistacho cerrado", ha manifestado el presentador de Zapeando, a lo que ha añadido: "Tampoco hace falta que hagas monólogos porque para reírnos de los runners nos basta con ver cómo vestís".