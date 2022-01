Santi Alverú ha regresado a Zapeando y, haciendo caso a los seguidores del programa, ha convertido a Miki Nadal en el protagonista de su sección. "Por favor, molaría mucho una pequeña sección diaria de Miki en el pasado. Momentazos televisivos de Miki Nadal", reclamaba un usario de Twitter. Dicho y hecho: hemos podido ver el debut del zapeador en una televisión generalista. Fue en 1997, en el programa 'La sonrisa del pelícano', de Antena 3.

En el vídeo que acompaña estas líneas puedes ver su sorprendente -e incluso absurda- 'presentación' ante los telespectadores de toda España. En ese momento comenzaría una trayectoria llena de humor y talento que, casi 25 años después, sigue inundando de risas las casas de muchos hogares del país: "No sentía mucha responsabilidad, no daba la cara y otro ponía la voz por mí. Me lo pasaba muy bien Florentino Fernández".