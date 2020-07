Valeria ha explicado en Zapeando cómo vivió las novatadas al llegar a la universidad. Una de las 'bromas' que las veteranas realizaban a las recién llegadas consistía en robarles sus pertenencias para después realizar una subasta.

"Cuando las veteranas entraron en mi cuarto yo ya estaba llorando. Les di tanta pena que al final no me hicieron nada, me consolaron y se fueron", ha contado la colaboradora en este vídeo. "Yo lloraba porque no quería irme del País Vasco a Salamanca para estudiar, aunque luego ya no me quería volver", ha añadido.

