Tras sus cobras a Ana Morgade y a Chenoa, Miki Nadal se convierte en el protagonista de 'la porra del amor' ¿a quién besará?

MANEL FUENTES, ÀNGEL LLÀCER... ¿SERÁ ALGUNO EL AFORTUNADO?

Después de que Miki Nadal se negara a besar a Ana Morgade y a Chenoa en 'Tu Cara No Me Suena Todavía', Frank Blanco le ha dejado claro que no terminará el programa de talentos si besarse con alguien...