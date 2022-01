El reality de 'The Language of Love', que copresenta Riky Merino, nos está dejando momentos gloriosos que Zapeando no duda en analizar. Se trata de un concurso en el que tres valientes españoles intentan conquistar a tres chicas inglesas y tres españolas intentan seducir a tres chicos ingleses.

Tan solo les separa una cosa: ni los ingleses hablan español, ni los españoles hablan inglés. Sin embargo, como reconoce Lorena Castell "la cosa va a duras penas pero el ser humano es una criatura maravillosa y cuando quiere echar un kiki se busca la vida como puede". Tras ver cómo avanza el programa, Quique Peinado comenta: "La incomunicación levanta muchas barreras. Como sigan así va a haber menos relaciones sexuales que en un congreso de jugadores de rol".

En otro programa anterior los concursantes demostraron que el idioma no es la única barrera entre británicos y españoles para formar una pareja.