Zapeando ha analizado los mejores momentos que se han visto hasta ahora en el programa 'The Language of Love', un reality que cuenta con Riky Merino como presentador español. Consiste en juntar a seis chicos y chicas inglesas con seis chicas y chicos españoles para ver si puede surgir el amor, teniendo en cuenta que los ingleses no hablan español y los españoles no hablan inglés.

Como explica Valeria Ros, cuando todo parecía ir bien entre los concursantes han surgido abismos culturales que son más difíciles de salvar que la barrera idiomática. "Los ingleses tienen una costumbre muy fea", avanza la zapeadora antes de mostrar lo que ha ocurrido en el reality.