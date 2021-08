Dani Mateo destaca "formas 2.0 de descubrir que tu pareja ya no es tu pareja pero tú todavía no lo sabes". Por ejemplo, el presentador de Zapeando cuenta la historia de un hombre que se enteró de que su mujer tenía otra pareja cuando al entrar en su cuenta de Netflix se encontró que le habían cambiado el nombre de usuario por 'el hombre que se acuesta con tu ex'.

Quique Peinado cuenta por su parte otro sistema: averiguar que tu pareja te es infiel a través de una fotografía. Fue el caso de una joven, que descubrió un reflejo de una chica en la foto que le acababa de mandar su pareja.