Durante su entrevista con Pablo Motos, Pilar Rubio ha sido sorprendida por su marido, el futbolista español Sergio Ramos, quien ha aparecido junto a uno de los hijos de la pareja en pleno plató de El Hormiguero.

"¿Por qué no me has dicho nada?", pregunta ilusionada Pilar Rubio a su marido, que afirma que era una sorpresa. "Ella se lo merece, ella vino a la presentación de París a apoyarme, siempre es mi compañera de viaje para todo, y hoy era su primer día, un día especial para la familia y qué mejor que estar todos juntos como siempre", destaca Sergio Ramos, protagonizando una bonita declaración de amor a una emocionada Pilar Rubio.