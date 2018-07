CRISTINA PEDROCHE DESTACA QUE "YA LA HABÍA AVISADO DE QUE EL VESTIDO ERA MUY CORTO"

Cristina Pedroche avisa a Anna Simon de que durante el reto al que se ha enfrentado contra David Amor en Zapeando se le veía el culo: "Yo sólo miraba que Jon Plazaola no te mirara, pero no ha mirado ni una vez", destaca la de Vallecas, a lo que la catalana contesta que es "porque no le interesa".