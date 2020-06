Roi Méndez ha confesado en esta entrevista en Zapeando, tras una pregunta de Cristina Pedroche, que fue despedido de la orquesta en la que trabajaba por presentarse al casting de Operación Triunfo.

"No querían que me presentase al casting porque no querían que estuviera en Operación Triunfo y en la orquesta a la vez. Antes de presentarme al casting me echaron", ha explicado el cantante.

Al escuchar estas declaraciones, Lorena Castell le ha preguntado por el motivo del despido y Dani Mateo ha contestado con ironía: "Muy fácil, es que no querían que se supiera que formaba parte de la orquesta".

Durante esta entrevista Roi también ha explicado que cuando era pequeño suspendía Música en el colegio porque aprendió a "tocar de oído y no sabía leer partituras".

"Nunca supe leer partituras y en un examen de flauta le pregunté al profesor si me tocaba la canción y me suspendió. Entonces, le dije 'si apruebas, mis padres me compran una guitarra' y me aprobó", ha sentenciado.