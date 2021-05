Caerse de la bici por ir grabando con el móvil es algo que le puede pasar a cualquiera, pero que te suceda mientras apareces en una conexión de televisión es una coincidencia maravillosa. Es lo que le ha ocurrido a un hombre que iba por un carril bici en Santa Mónica, en California. En vez de mirar por donde conducía, iba centrado en grabar un vídeo y esto provocó una caída, aunque bastante leve.

Lo que no sabía el hombre es que justo estaba apareciendo en el plano de un periodista de la NBC que estaba haciendo una conexión en directo en ese momento. Gracias a ello, miles de espectadores pudieron ver la ridícula caída. "Es ese momento en el que dices, no voy a subir el vídeo porque he hecho un ridículo espantoso y te das cuenta de que te acaban de ver siete millones de espectadores", bromea Marta Torné.

Así fue el primer viral de Youtube

Ahora, el joven Edgar tiene 26 años. En este vídeo de Zapeando recogemos el momento en el que recuerda la época que le hizo saltar a la fama.