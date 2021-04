Lorena Castell muestra en el plató de Zapeando el momentazo protagonizado por Cristina Almeida en el programa 'Está pasando'. Y es que mientras en el plató comentaban que los guardias civiles podrán llevar tatuajes visibles estando de servicios, Cristina Almeida "comentó sus aventuras erótico-festivas sin previo aviso y sin que nadie le preguntara".

"Reconozco que me gusta un cuerpo desnudo, pero no uno pintado", afirma la abogada, que desvela en el vídeo principal de esta noticia cómo ligó un día con un hombre con tatuajes: "No me gustó nada, porque ya lo tenía allí delante, si no...".