Cristina Plaza abre el debate en el plató de Zapeando: ¿alguna vez los zapeadores han dejado plantado queriendo sin avisar a alguien con el que habían quedado? Miki Nadal destaca lo mucho que le molesta cuando alguien llega tarde: "Alguna vez alguien que lega tarde le he devuelto la moneda". Cristina Pedroche recuerda cómo un día que llegaron 50 minutos tarde a una cita con Miki Nadal, el zapeador estaba "enfadadísimo".

Es más, el propio zapeador vuelve a mostrar su indignación: "Hombre, 50 minutos, relájate no". Incluso, Pedroche confiesa que llegó tarde porque no sabía qué ponerse: "Con toda la ropa que tengo en casa, pero tenga tanta que no sé que ponerme". Pero no ha sido el único caso. Los zapeadores sacan los 'trapos sucios' de sus quedadas en el vídeo de arriba.