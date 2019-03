Raúl Arévalo, a Ana Morgade: “Me arrepiento de no haber pasado una noche contigo”

CONFIESA HABER DEJADO PASAR EL TREN HACE MUCHOS AÑOS

El actor Raúl Arévalo visita de nuevo el plató de ‘Zapeando’ para promocionar ‘Las ovejas no pierden el tren’. Una comedia coral que cuenta como “a veces no hay que seguir el camino que te marcan” y que intenta cargarse el tópico de que no hay que perder trenes en la vida. Precisamente de eso habla el actor en el programa, y confiesa a Ana Morgade arrepentirse de un tren que dejó pasar hace tiempo. “Me arrepiento de no haber pasado una noche contigo”, comenta.