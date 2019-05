"Qué acabado estoy, he hecho bueno al patata de Rajoy": Polònia recrea al ritmo de 'Bohemian Rhapsody' la caída de Casado en las elecciones

El equipo de Polònia, programa de TV3, ha compuesto un tema al ritmo de 'Bohemian Rhapsody', de Queen, para analizar el resultado del PP en las elecciones generales. Una canción que Quique Peinado nos muestra en este vídeo de Zapeando.

"Mama, qué hostión, por dios. Creía que iba a gobernar, que sería el nuevo Aznar. Mama, qué acabado estoy, he hecho bueno al patata de Rajoy. Mama, no me echéis aún del PP que quizá lo arreglo en las Municipales", reza la canción.

'El himno más español de Polonia', segundo finalista de los premios Zapeando a la Mejor canción original