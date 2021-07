Después de ver una surrealista prueba musical en el programa '¿Quién anda ahí?', en el que un concursante tenía que tararear una canción de Rocío Jurado, María Gómez destaca que parecía "el hincha de un equipo de fútbol". Ante una broma de Iñaki Urrutia, la zapeadora destaca que ella jugaba al fútbol y que esa era la broma fácil.

Y es que el zapeador no para de hacer bromas imitando voces. "Ya está bien de la broma fácil, por esa regla, ¿yo cómo tendría que hablar?", pregunta Lorena Castell, que afirma que ella habla como "un señoro". Castell continúa realizando voces ante las risas de sus compañeros: "Por favor, dejad de decirme que parezco una bruja, soy la presentadora y no me tenéis ningún tipo de respeto". Puedes ver el cómico momento en el vídeo que acompaña a estas líneas.

Los zapeadores confiesan cómo van al baño

La noticia de un inodoro que paga en criptomonedas a quien lo usa da pie a las confesiones de los zapeadores sobre sus hábitos a la hora de ir al baño. Puedes ver el momento en este vídeo.