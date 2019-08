¿Han tenido que soportar los zapeadores en algún momento comentarios demasiado sinceros? Frank Blanco desea conocer en Zapeando si sus compañeros se han topado con personas que no hayan tenido ningún reparo en mostrar abiertamente lo que piensan.

Paula Prendes reconoce que le molesta que los espectadores no se corten ni un pelo al hablar de su estatura: "Me dicen que en la tele parezco más alta". Eva Soriano confiesa que los comentarios referentes a su tez blanca "no le gustan nada" y recrimina a Frank Blanco que "haya sido lo primero que le haya comentado al llegar al programa".

Además, el presentador comparte con el público una divertida anécdota en la que una señora se sinceró demasiado con él diciéndole que "estaba más guapo en la tele".

