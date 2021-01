El asalto al Capitolio de Estados Unidos por parte de seguidores de Donald Trump sigue dando de qué hablar. Ahora, Chuck Norris ha tenido que salir al paso y desmentir en Twitter haber sido uno de los asaltantes tras hacerse viral una imagen de dos de ellos en los que se afirmaba que uno de ellos era el actor.

"Recientemente supe que hubo un doble de Chuck Norris en los disturbios del Capitolio en Washington. No era yo y yo no estuve ahí", ha afirmado Norris en su cuenta personal de la conocida red social donde ha destacado que "no hay espacio para la violencia de ningún tipo en nuestra sociedad". "Estoy y estaré siempre a favor de la ley y el orden. Vuestro amigo, Chuck Norris", ha resaltado. Por su parte, el representante de Norris ha explicado que la persona a la que confunden con Chuck Norris en la imagen, que ya se ha vuelto viral, es un aspirante a doble del actor.