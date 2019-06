Miki Nadal se mete en la piel de un 'ladrón de bragas'

El colaborador de Zapeando Miki Nadal se ha metido en la piel de un 'ladrón de bragas', alias Victor Iasicret, y ha concedido una entrevista en exclusiva a Zapeando para defender su "inocencia".

Casi irreconocible con una braga en una la cabeza, el ladrón de bragas ha respondido: "Que quede claro que no es por vicio, es por mero coleccionismo". Asegura que no ve ningún problema y que no se puede discriminar a "unas bragas".

"¿Coleccionar sellos bien pero bragas mal?", ha insistido. No obstante, Frank Blanco le ha recordado que el delito está en robar, no en coleccionar unas bragas. De hecho podría haber ido a comprarla a una tienda pero eso habría sido para Victor Iasicret "demasiado fácil".

Pese a que el presentador ha insistido en que devuelva las bragas a su dueña, este se ha negado rotundamente ya que necesita camuflarse con ellas para que no le reconozcan cuando vuelva a hacer fechorías.