Miki Nadal, sobre la primera actuación de Ana Morgade: "Que alguien avise. La piscina de bolas ha reventado y se está vaciando"

DEBUT DE LA ZAPEADORA EN 'TCMS4'

Ana Morgade se estrenó en 'Tu Cara Me Suena 4' con una actuación muy movida y en la que, como nota sorprendente, estuvo una continua lluvia de pelotas, que a Miki Nadal le ha llamado la antención. Aunque la canción la defendió bien, no pudo pasar de la penúltima posición de la clasificación. Sin embargo, no todo fue malo, ya que Lolita le comentó que estaba sorprendida y le aconsejó que aprendiera a "respirar" para las próximas actuaciones en el programa.