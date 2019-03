Miki Nadal, a Frank Blanco: "En la despedida de soltero de tu residencia, pillaste con dos ¿eh golfete?"

FOTOS DE LOS 'ZAPEADORES' DESPUÉS DE SOBREVIVIR A UNA DESPEDIDA DE SOLTERA

Después de que la invitada de 'Zapeando' Úrsula Corberó, confesara no haber asistido nunca a una despedida de soltera de verdad, los 'zapeadores' han querido presumir delante de ella y han traido algunas de sus mejores fotos después de la que montaron en alguna de estas fiestas. Sara Escudero acabó 'durmiendo la mona' abrazada a una botella, Frank Blanco estuvo a 'tope de power' en una fiesta que organizaron en su residencia, donde no faltó María Jesús y su acordeón, Quique Peinado acostumbraba a salir de la tarta, era el boy que no baila, mientras que Anna Simon, y Ana Morgade partieron la pana en una 'discobar'.