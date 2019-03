Miki Nadal se carga de tablet de Frank Blanco: "La funda aún vale"

EL PRESENTADOR QUERÍA HACER UN RAP UTILIZANDO LA TECNOLOGÍA

Jimmy Fallon invitó a Will Smith a su programa y sólo con una tablet y la aplicación de crear bases de rap, la liaron parda. Por eso en 'Zapeando' que no son nada de imitar, a Frank Blanco se le ocurre traer su tablet nueva para intentar enloquecer al público del mismo modo. La diferencia es que el presentador americano no tiene un colaborador tan manazas como Miki, que tira la tablet no una sino dos veces, hasta asegurarse de que no van a poder hacer ningún rap.