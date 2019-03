Miki Nadal: “Salen burbujillas del móvil pero no pasa nada”

EL ‘ZAPEADOR’ METE EL TELÉFONO DE FRANK EN ¿NOVEC?

En ‘El Hormiguero’, Marron hizo un experimento con la presencia Nicole Kidman con Novec, el líquido que no moja. Miki Nadal no se puede aguantar las ganas y procede a hacer el mismo experimento en ‘Zapeando’, introduciendo el teléfono de Frank Blanco en un recipiente con… agua. “Salen burbujillas del móvil pero no pasa nada”, comenta el ‘zapeador’.