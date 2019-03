Miki Nadal: “Esto es una auténtica 'Pelea de gatas'”

EL JUEGO DE LA SEMANNA

En esta ocasión son las ‘zapeadoras’ y Miki Nadal como último ganador de estos retos, los que participan en ‘El juego de la semAnna’. Que consiste en sentarse en un puff antes que el resto de los participantes, pero con la dificultad de ir con un antifaz y con cuernos de reno. Ana Morgade no solo pierde, si no que sale lesionada: “No me peguéis más”, suplica la ‘zapeadora’. Y es que Cristina Pedroche consigue quedar en segundo puesto a base de hacer ‘trampas’, porque su estrategia es caerse encima de sus compañeras. Sin embargo, Anna Simon termina siendo la ganadora.