Miki Gallardo: "Jesús Gil será el presidente del Calasparra Fútbol Club"

MIKI GALLARDO DA NUEVAS EXCLUSIVAS EN ZAPEANDO

Miki Gallardo acude al plató de Zapeando para comentar sus nuevas exclusivas. Asegura que lo que tiene que decir es "grande", por eso cambia su taza a una gigante: "Jesús Gil, será el presidente del Calasparra Fútbol Club". Quique Peinado le dice que no puede ser porque "Jesús Gil ya pasó a mejor vida". "Es verdad, me he equivocado, Jesús Gil será delantero del Calasparra", añade Miki Gallardo. Todos se quedan con la boca abierta, pero Gallardo tiene una explicación y es que vio el día anterior El Chiringuito de Jugones...