Mensaje institucional de Zapeando a don Juan Carlos I: "Echaremos de menos verle y de repente no, porque está en el suelo"

Después de conocer que el rey Juan Carlos se retirará de la vida pública a partir del 2 de junio, Ana Morgade le manda un mensaje institucional al monarca emérito desde Zapeando: "Españoles, el rey se jubila, otra vez".

"Majestad, creo que hablo en nombre de todo Zapeando, estamos tristes porque pensamos que todavía le quedan cosas por hacer", destaca la zapeadora, quien también recalca que el monarca "se retira en lo mejor en la vida".

"Estamos tristes porque España no es monárquica sino 'Juancarlista', ¿ahora qué hacemos?, don Felipe apunta maneras, pero está verde, aunque se deje la barba no cuela, él no es igual de campechano", concluye Morgade.