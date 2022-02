Anuska Lago es una de las españolas que han pasado por la escuela de mayordomos 'International Butler Academy' y trabaja en Londres para un matrimonio en inglés desde hace cinco años. La mujer ha contado en Zapeando que para poder empezar a trabajar para el matrimonio tuvo que firmar un documento de confidencialidad de entre diez y 12 horas, mientras que el contrato eran dos páginas.

"Para mí, es sentido común, porque no tengo ningún interés en publicar para quién trabajo, lo que hacen...si se emborracharon en la piscina... Si no tienes estos valores, los tienes que añadir a tu personalidad porque si no, en este trabajo no vas a durar", ha comentado Anuska, a lo que ha añadido: "Si veo drogas en la habitación o manchas de sangre, no hablo con un compañero, sino con el director del hotel, cierro la habitación, me aseguro de que no entre nadie, y no ha pasado nada".