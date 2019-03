Manu Sánchez: "Nadal, 83 kilos no has pesado tú desde que hiciste la Primera Comunión y antes del convite"

EL ‘ZAPEADOR’ RECUPERA UNAS DECLARACIONES DE MIKI DE 2007

El colaborador de 'Zapeando' Manu Sánchez ha estado buscando en hemeroteca entrevistas que hayan dado sus compañeros a los medios para poder comentarlas. En esta ocasión, el 'zapeador' ha encontrado unas declaraciones que hizo Miki Nadal a un conocido medio impreso gratuito, en el año 2007. En ellas aseguraba que medía 1,83 centímetros y pesaba 83 kilos, unos datos que no convencen del todo a Sánchez. "Nadal, 83 kilos no has pesado tú desde que hiciste la Primera Comunión y antes del convite", comenta Manu. Miki se justifica diciendo que ahora está mejor, "15 kilos mejor"...