Dani Mateo ha confesado en Zapeando que le da "rabia" no ser gay cada vez que ve a Gotzon Mantuliz. "Qué guapo y qué todo", ha reconocido el presentador, que ha asegurado que a pesar de que le "gusta", tiene "una barrera": "Es como cuando veo a alguien comer canelones, que no me gustan pero le veo disfrutar y digo, ¿por qué no me gustan?".

"¿Qué más te da? Puedes no ser gay y ser heterocurioso. Enróllate con él", ha afirmado Lorena Castell, que ha insistido en que a Dani Mateo "le gusta de verdad" Gotzon Mantuliz.

"Me gusta de verdad, pero hay una barrera ahí mental", ha reconocido el presentador, que ha asegurado que necesita tiempo: "Me doy tiempo, y a él también. Ya irá bajando el listón, y ya caerá", ha asegurado.

Otro momento destacado

Y es que Gotzon es una de las debilidades del presentador. En otro momento, Zapeando quedó 'alucinado' con este espectacular vídeo en blanco y negro del colaborador saliendo de la piscina haciendo el pino.