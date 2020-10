Desde el equipo de Zapeando piden a Dani Mateo que pregunte a Lorena Castell si es capaz de cantar el tema 'Por qué te vas' en francés. "¿En francés?", pregunta sorprendida la zapeadora, que explica que aunque ha estado en París, no ha hablado francés "en ningún momento" solo ha dejado que le "coman la oreja en francés". "Me refiero a gente que me ha hablado mucho", explica entre risas Lorena Castell.

Eso sí, la zapeadora destaca que puede cantar la canción en español con acento francés. Un momentazo que protagoniza en pleno directo del programa y que deja a sus compañeros alucinados. "Ninguna vergüenza", afirma Dani Mateo, que destaca que el programa "empieza a parecer una fiesta de estudiantes al final". Por su parte, Lorena Castell se defiende afirmando que si no dice que es español al hablar con acento la gente se cree que es francesa porque es muy políglota.

Lorena Castell responde a los que le dicen que ya no es una adolescente

"A la gente le molesta que seas cada vez más mayor y sigas siendo jovial", destaca Lorena Castell después de recibir una dura crítica. Incluso, Carmen Alcayde sale en defensa de su compañera en este vídeo de Zapeando.