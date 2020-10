Dani Mateo muestra en Zapeando el comentario de un hater sobre una de las zapeadoras. "¿Cuándo se va a dar cuenta de que ya no es una adolescente?, hace mucho ya de eso", afirma el usuario @turneltz en su cuenta de Twitter.

Pero, ¿a quién se refiere el espectador? Finalmente, Dani Mateo desvela que la crítica va dirigida a Lorena Castell, quien afirma que le da igual: "Cuando tenga más años seguiré siendo igual". "Hay que empezar a cambiar el pensamiento de la gente", afirma Lorena Castell, que destaca que "a la gente le molesta que seas cada vez más mayor y sigas siendo jovial y tengas una vida interesante como la mía, que estoy feliz".

Lorena Castell muestra todo su sex appeal cantando con acento francés

"He estado en París y he dejado que me coman la oreja en francés", destaca Lorena Castell antes de cantar en pleno directo de Zapeando la canción 'Por qué te vas' con acento francés. Puedes ver el momentazo en este vídeo.