Quique Peinado pregunta en Zapeando qué famoso querrían los colaboradores del programa que les adoptase si se vieran en esa hipotética situación. El propio zapeador asegura que en su caso le gustaría que fuese Masiel: "Que me adoptara Masiel, el sueño de mi vida".

Lorena Castell, por su parte, dice que ella se queda con su madre. Pero Cristina Pedroche le comenta que puede haber otra gente que te ofrezca algo, "como por ejemplo Brad Pitt", a lo que Lorena responde: "A mi no me interesa que me adopte, me interesa que me quiera". Puedes verlo en el vídeo.