Dani Mateo entrevista a través de una videollamada en Zapeando a la periodista Laura Herraiz, quien fue sorprendida por sus compañeros de laSexta Noche en pleno directo.

Como se puede ver en este vídeo, la joven alucinó al ver de repente y en pleno programa un vídeo de su familia felicitándole el cumpleaños. "Sabía que esto iba a ser carne de Zapeando"; afirma la joven entre risas.

Además, la periodista de lasexta explica que no se olió nada porque en el programa nunca hacen este tipo de cosas: "La única que hemos hecho algo así, fue a Andrea Ropero cuando se fue de laSexta Noche".

Laura también explica lo que hubo detrás de su sorpresa: "Yo coordino y reviso una y otra vez la escalera, así que tengo mucho control sobre ella, pero me dijeron que tenía que hacer un directo". En ese directo fue cuando la joven fue sorprendida con el emotivo vídeo de su hermana y sus sobrinos.

Laura afirma que al principio no reconoció a sus sobrinos y que pensó que eran unos niños que no conocía hasta que, finalmente, se dio cuenta: "Dije, 'mira unos niños', ¡pero si esa es mi hermana, pero si son mis sobrinos!". "Espero no volver a llorar pero si es de felicidad tampoco esta mal", destaca la periodista.