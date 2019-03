Leo Harlem: "Estos baños de petróleo como mucho pueden ser buenos para ir a la guerra de noche, para que no te vea nadie"

PERO QUÉ ME ESTÁS CONTANDO

Leo Harlem repasa algunas de las noticias más curiosas en diferentes partes del mundo en su sección '¿Pero qué me estás contando?'. Los baños de petróleo en Azerbaiyán, después la impresión de edificios que pretenden en Dubái, más tarde la eliminación de los candados del puente de París y, por último, el atraco frustrado de un vecino de Míjar. Aunque las dos primeras no le hacen demasiada gracia porque se pierden tradiciones, se queda con la última, donde cree que han cogido al atracador "por no ir al banco del pueblo de al lado".