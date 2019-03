Leo Harlem contesta a la OMS: "No puedes tomar vino por el hígado, y ahora ¿no puedes comer carne por el cáncer?"

EL MONÓLOGO DE LEO HARLEM SOBRE LA CARNE PROCESADA

El humorista Leo Harlem está muy indignado con el último informe de la OMS que anuncia que la carne procesada es cancerígena: "No puedes comer pescado por el Anisakis, no puedes comer huevos por el colesterol, no puedes tomar vino por el hígado, y ahora ¿no puedes comer carne por el cáncer?".