La pandemia dejará perlas televisivas que recordaremos durante años. Una de ellas, sin duda, es la queja del "abuelo negacionista", tal y como ha explicado Valeria Ros en Zapeando.

Como se puede ver en el vídeo que acompaña estas líneas, el hombre, efusivo, se dirigió a la cámara para gritar que era "un hombre libre".

Ante la petición del reportero de ponerse la mascarilla, el hombre afirmaba, eso sí, con reproche: "Me la pongo porque tu miedo hace que yo me tenga que poner la mascarilla, pero me la pongo por respeto".

Sin embargo, poco después cambiaba de opinión: "¡Me asfixio, coño! Esto atenta contra mi salud, está demostrado que es malo. Lo que hay que hacer es alimentarse bien", espetaba.

"Les interesa a los gobiernos. Dicen que es un pandemia y si mañana dijeran que no lo es, entonces no lo es", ha añadido.

