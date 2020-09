Boticaria García visita el plató de Zapeando para resolver todas las dudas sobre la inmunidad al coronavirus. Preguntada por los cuatro casos que Cataluña ha detectado por reinfeción de COVID-19, la experta afirma que la realidad es que las reinfecciones son casos excepcionales, por lo que la preocupación por las reinfecciones es "una exageración".

"No nos recreemos con casos anecdóticos, pero hay que tener claro que nadie puede creerse inmune", explica Boticaria, que destaca que "aunque se haya pasado la COVID, hay que usar las mismas medidas porque puede haber una reinfección, aunque esta será más leve".

Por todo ello, Boticaria insiste en que "no es lo que más no debe preocupar" y detalla que muchas veces esa reinfección, no es realmente una reinfección sino que es la misma infección que se ha mantenido a lo largo del tiempo.

Por otro lado, sobre el estudio que alerta de la poca duración de la inmunidad del coronavirus, Boticaria declara que se habla de cinco o seis meses, aunque todavía es pronto para saber exactamente cuánto dura. Además, la experta explica que tras unos estudios en Amsterdam con otro tipo de coronavirus, se ha visto que "los individuos se pueden volver a contagiar con el mismo coronavirus 12 meses después de la infección inicial". Aunque esto no quiere decir que la COVID-19 se vaya a comportar igual, puede dar una pista de lo que podría ocurrir.

Boticaria recuerda que existen dos tipos de inmunidad y además, asegura que "memoria siempre queda" por lo que cuando se pasa la infección "el sistema inmune no se resetea". Por eso, Boticaria explica en este vídeo estos dos tipos de inmunidad y la diferencia entre 'células T' y anticuerpos, gracias a los que una persona puede evitar desarrollar el coronavirus.

Por último, preguntada por el estudio que afirma que pacientes curados de COVID-19 pueden seguir contagiando durante tres meses, Boticaria García explica que "es un poco exagerado": "Es cierto que hay algún caso puntual en el que 90 días después una persona sin síntomas pueda emitir el virus, pero es no significa que tenga capacidad infectiva". Es decir, que se detecten partes del virus en el cuerpo no significa que éste contagie. Por eso, algunos países están estudiando una cuarentena de menos días en un porcentaje alto que no cumplir los 90 días.