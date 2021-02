Omar Montes no para de acaparar titulares y es que la capacidad de contar anécdotas de este cantante no parece tener límites. Por ejemplo, durante su entrevista junto a Ana Mena en 'El Hormiguero', Omar Montes confesó a Nuria Roca que en el colegio recibió "muchísimas calabazas".

Pero este no fue su único momentazo en el programa, el cantante no paró de piropear a la presentadora, incluso, sabiendo que su marido, Juan del Val, estaba cerca ya que también participa en 'El Hormiguero'. "No me puedo creer que esté aquí contigo, con todos mis respetos a tu marido", afirmaba el cantante mientras Nuria Roca le recordaba que esos piropos también se los echaba a Susanna Griso, algo que ya se comentó en Zapeando como puedes ver en este divertido vídeo.