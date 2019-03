La reacción de Ana Morgade al ataque xenófobo en una tienda de Madrid: "Además de racista, es bastante ignorante"

Varias organizaciones han denunciado el ataque racista una tienda de electrónica en Madrid, en el que una mujer le decía al empleado: "Tú no eres nada, los pasaportes y los DNI, no siendo español, que no lo eres, igual que se dan se quitan".

Frank Blanco y Ana Morgade han querido responder a esta mujer desde Zapeando: "Tampoco hay que tener padre y madre españoles. Un poquito de educación no le vendría mal".

El alegato de Cristina Pedroche en defensa de las árbitras: "A esa gente tan machista la ponía a arbitrar, a ver qué tal lo hacían"

Frank Blanco, Ana Morgade y Cristina Pedroche salen en defensa de la árbitra de 15 años que ha dejado los campos de fútbol tras recibir varios insultos y amenazas machistas.

La reivindicación de Frank Blanco contra los límites del humor: "Malo será el día en el que perdamos la risa y los chistes"

Campofrío ha utilizado su tradicional anuncio navideño para lanzar una crítica contra los límites del humor, algo que ha aprovechado Frank Blanco para lanzar un mensaje reivindicativo desde Zapeando.