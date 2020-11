Nada más comenzar Zapeando, Lorena Castell sorprende en directo cuando Dani Mateo pregunta a los zapeadores en la mesa qué tal están. "Mira lo que hago", destaca Lorena mientras realiza una pedorreta en el plató.

Un momentazo que deja alucinado a Dani Mateo: "Oye, esto sí que no me lo esperaba, ¡empezar con humor físico!". Además, el presentador destaca los diferentes looks de sus compañeras, y es que mientras Lorena Castell viene "guapa siglo XXII" , Thais Villas viene "guapa siglo XIX".