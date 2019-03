PEDROCHE CUMPLE TRES AÑOS CASADA CON DABIZ MUÑOZ

Frank Blanco ha felicitado a Cristina Pedroche por su tercer aniversario de boda y ha aprovechado para lanzarle un dardo: "Fue en vaqueros, aquella boda en la que Pedroche no nos invitó". Anna Simon le ha contestado recordándole que él tampoco les invitó y Blanco no se ha quedado callado: "Yo no os conocía en ninguna de las dos anteriores, pero si me caso otra vez tampoco".