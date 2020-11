Cristina Pedroche muestra en Zapeando uno de los mejores momentos de la entrevista de David Broncano a C. Tangana en el plató de La Resistencia: "Es habitual que si un cantante visita tu programa le pidas que se cante algo, pero lo que no es común es que el cantante sea el único del plató que no cante".

Esto es lo que le pasó a C.Tangana, quien, al ver el surrealista espectáculo de David Broncano y el resto de colaboradores cantando, decidió salir corriendo. Eso sí, tras la petición del presentador el cantante volvió a entrar a plató. Puedes ver el momento completo en el vídeo principal de esta noticia.