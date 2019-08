Este es el último programa de Frank Blanco a los mandos de Zapeando. El presentador se despide después de anunciar que se marchaba el pasado mes de julio.

Anna Simon no le ha podido acompañar en este momento tan emotivo, pero ha querido enviarle un mensaje muy especial.

"Cuando nos dijiste que te marchabas del programa nos dejaste helados, y la verdad es que en estos días lo hemos ido asumiendo, pero se me sigue haciendo raro", ha señalado la zapeadora al iniciar su despedida.

"El lunes estaré en el sillón de maquillaje y a las 14:00 no entrarás con tu bote de frutos secos. Será raro subir a la reunión y que no estés comiendo pescado o ir al plató y que no estés en tu silla", le ha dicho a su compañero.

Además, Anna Simon le ha querido mandar ánimo de cara a su futura carrera profesional: "Estoy segura de que todo te irá fenomenal porque te lo mereces, eres un currante y le pones muchas ganas a las cosas que haces".

Para finalizar esta despedida que ha emocionado al presentador, su compañera ha querido dejarle claro que está "convencida de que esto no es un adiós, sino un hasta pronto" y que se volverán a "ver porque este mundo es muy pequeño". "Te mando millones de besos, te quiero amigo", ha concluido.